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कानपुर: जाजमऊ में टेनरीकर्मी पर हमले का मामला, शातिर नितिन उर्फ मल्लू गिरफ्तार

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 03:28 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 03:28 PM IST







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जाजमऊ में पुरानी रंजिश के कारण टेनरीकर्मी सूफियान पर हमला करने वाले आरोपी नितिन उर्फ मल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। ... और पढ़ें

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