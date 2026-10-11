{"_id":"6acb6122e69ad8f15309a6fb","slug":"video-kanpur-brijendra-yadav-says-the-bjp-is-insulting-the-pda-community-public-will-teach-them-a-lesson-in-2027-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बृजेंद्र यादव बोले- भाजपा कर रही पीडीए समाज का अपमान, 2027 में सबक सिखाएगी जनता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: बृजेंद्र यादव बोले- भाजपा कर रही पीडीए समाज का अपमान, 2027 में सबक सिखाएगी जनता

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 03:42 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 03:42 PM IST







Link Copied



भीतरगांव ब्लॉक स्थित कुड़नी कस्बे में बिठूर मांगे परिवर्तन अभियान के तहत समाजवादी पार्टी की जनता हुंकार परिवर्तन रैली आयोजित की गई। रैली में सपा के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र यादव समेत अन्य प्रमुख नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी दल पीडीए समाज का मखौल उड़ा रहा है, जिसका करारा जवाब जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में देगी। ... और पढ़ें

विज्ञापन