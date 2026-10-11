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कानपुर: बृजेंद्र यादव बोले- भाजपा कर रही पीडीए समाज का अपमान, 2027 में सबक सिखाएगी जनता

Sun, 11 Oct 2026 03:42 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:42 PM IST
Kanpur Brijendra Yadav says the BJP is insulting the PDA community public will teach them a lesson in 2027
भीतरगांव ब्लॉक स्थित कुड़नी कस्बे में बिठूर मांगे परिवर्तन अभियान के तहत समाजवादी पार्टी की जनता हुंकार परिवर्तन रैली आयोजित की गई। रैली में सपा के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र यादव समेत अन्य प्रमुख नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी दल पीडीए समाज का मखौल उड़ा रहा है, जिसका करारा जवाब जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में देगी।
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