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कानपुर: सलेमपुर में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष, पिता-पुत्र पर धारदार हथियार से हमला

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 14 Oct 2026 02:33 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 02:33 PM IST







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ककवन थाना क्षेत्र स्थित सलेमपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक दुकानदार और उनके बेटे पर धारदार हथियार और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ... और पढ़ें

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