{"_id":"6acb1a69af6cdfb4140fdb2f","slug":"video-kanpur-bit-mesra-defeats-iit-kanpur-11-0-in-football-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: फुटबॉल में बीआईटी मेसरा ने किट कानपुर को 11-0 से हराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आईआईटी कानपुर के वार्षिक खेल महोत्सव उद्घोष-2026 के 22वें संस्करण का शानदार आगाज हो चुका है। पहले दिन फुटबॉल के मैदान पर बीआईटी मेसरा ने किट कानपुर को 11-0 से करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ ने जीत दर्ज की। तीन दिवसीय महोत्सव में विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ी अलग-अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।

... और पढ़ें