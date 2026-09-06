{"_id":"6a9d6f7e379424ff8906e35e","slug":"video-kanpur-athletes-showcase-technique-and-speed-at-taekwondo-test-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ताइक्वांडो की परीक्षा में खिलाड़ियों ने दिखाई तकनीक और रफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्यामनगर स्थित द एथलीट्स फोर्ज अकादमी में रविवार को कलर बेल्ट प्रमोशन टेस्ट हुआ। यह कानपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया। खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो की विभिन्न तकनीक, रफ्तार और कौशल का प्रदर्शन किया। व्हाइट बेल्ट वर्ग में करम वीर गुप्ता, अविका चौरसिया, आरोही, अन्या कटियार, प्रेरणा दिवाकर, साध्य पांडे, अर्पित भाटिया और कनिष्क सिंह सिसोदिया ने पहला स्थान हासिल किया। उत्कर्ष दुबे, रेयांश अवस्थी, आंशिक बिंद, दीपांशी पाल, कशिश, लवली गुप्ता और प्रेमिका अग्निहोत्री दूसरे और श्रेया मिश्रा व अर्पित भाटिया तृतीय स्थान पर रहे। येलो बेल्ट में विहा द्विवेदी, विहान द्विवेदी, आदवी सिंह, प्रत्युषा रावत, अधिराज पांडे, दिशानी और अन्य पटेल ने पहला , उत्कर्ष मिश्रा, आदिश्री पांडे, अविका ने दूसरा और आरव शर्मा ने तीसरा स्थान जीता। ग्रीन बेल्ट में तेजश्वी कमल, ऐश्वर्यराज, काशवी जायसवाल ने प्रथम, अंश पांडे, पूर्वी पटेल, इवांका पाठक ने द्वितीय और विवान ठाकुर, अग्रिम सचान तृतीय स्थान पर रहे। ग्रीन बेल्ट प्रथम में आराध्या शर्मा, दृश्य पाठक, विश्व प्रखर और आरोही ने प्रथम, श्लोक सिंह ने द्वितीय तथा वरलिका द्विवेदी और आराध्या राय ने तृतीय स्थान हासिल किया। ब्लू बेल्ट में आगमन श्रीवास्तव प्रथम, श्रेया सिंह द्वितीय और अनजाने राय तृतीय रहे। ब्लू बेल्ट प्रथम में अनंत कुमार ने प्रथम, अद्विक सिंह ने द्वितीय और गौरी सचान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रेड बेल्ट में शिवा सोनकर और अनिक पांडे प्रथम रहे। टेस्ट का पर्यवेक्षण कानपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश दीक्षित, अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ खिलाड़ी अविनाश चंद्र द्विवेदी और राम गोपाल बाजपेई ने किया। कार्यक्रम का संचालन ताइक्वांडो प्रशिक्षक आयुष मिश्रा ने किया। कानपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन के परीक्षक वकील अहमद और धर्मेश कुमार समेत सत्येंद्र सिंह यादव, रोहित गुप्ता, शिल्पी बाजपेई, रवि सोनकर, अरुण सोनक, केशव नारायण गुप्ता, अंजू गुप्ता और निलेश मौर्या मौजूद रहे।

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