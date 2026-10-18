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कानपुर: श्याम नगर में सजा मां दुर्गा का 38वां विशाल जागरण, पीएसी पुल के नीचे उमड़ी भक्तों की भीड़

Sun, 18 Oct 2026 03:19 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Sun, 18 Oct 2026 03:19 PM IST
Kanpur 38th Grand Jagran for Goddess Durga Held in Shyam Nagar
कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्याम नगर स्थित पीएसी पुल के नीचे शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा का 38वां विशाल जागरण और भव्य मेले का आयोजन अत्यंत धूमधाम और श्रद्धा के साथ किया गया। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में माथा टेका और सजे हुए मेले का आनंद लेते हुए जमकर खरीदारी की।
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