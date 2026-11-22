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कानपुर: रेलबाजार में सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर प्लांट के बाहर गंदगी, महीनों से नहीं आ रहे कर्मचारी

Shikha Pandey

Updated Sun, 22 Nov 2026 08:55 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 08:55 PM IST







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रेलबाजार में सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर प्लांट के बाहर आधी सड़क तक कूड़ा फैला हुआ है। यहां इलाकाई लोगों का कहना है कि महीनों से नगर निगम के कर्मचारी कूड़ा उठाने नहीं आ रहे हैं। ... और पढ़ें

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