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कानपुर के सरसौल ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की धूम, 69 जोड़े लेंगे सात फेरे

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 28 Nov 2026 11:32 AM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 11:32 AM IST







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कानपुर के सरसौल ब्लॉक परिसर में शनिवार को शहनाई की गूंज और उत्सवी माहौल के बीच मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 69 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाना है। सुबह 11 बजे तक 7 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और समाज कल्याण विभाग की टीम व्यवस्थाओं में जुटी है, जबकि सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड भी मौजूद है। ... और पढ़ें

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