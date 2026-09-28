कानपुर: गड्ढे को बचाने में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, बचा हादसा

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कानपुर में सोमवार सुबह सड़क हादसा हुआ। कल्याणपुर निवासी कार सवार अजय सिंह अपने परिवार समेत लखनऊ जा रहे थे। इसी दौरान कैंट के गोलाघाट के पास एक गड्ढे को बचाने में कार अनियंत्रित हो गई और वह डिवाइडर से टकरा गई। थाना प्रभारी अरविंद राय ने बताया कि कार को क्रेन की मदद से हटवा दिया गया है। हादसे में कार सवार लोग बाल-बाल बचे।

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