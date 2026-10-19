{"_id":"6ad5d127cb107fc1b704a3a0","slug":"video-altercation-leads-to-assault-teenager-injured-after-being-struck-on-the-head-with-a-stone-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिल्हौर: मामूली विवाद के दौरान हुई मारपीट, सिर पर पत्थर लगने से किशोर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अरौल थाना क्षेत्र के हिलालपुर ग्राम पंचायत में होमगार्ड चुन्नीलाल और संजय के बीच विवाद के दौरान मारपीट हो गई। आरोप है कि इस दौरान संजय के 16 वर्षीय पुत्र सत्यम के सिर पर पत्थर से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर मकनपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को चौकी ले गई। घायल सत्यम को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि दोनों होमगार्ड की तैनाती कन्नौज जिले की तिर्वा तहसील स्थित एसडीएम कार्यालय में है।

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