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कन्नौज: दहेज की मांग पर शादी समारोह में बवाल, इंदरगढ़ के रामपुर गांव में भिड़े दोनों पक्ष

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 21 Nov 2026 11:20 AM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 11:20 AM IST

कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव में बरात के दौरान विदाई के समय दहेज को लेकर वर और वधू पक्ष में विवाद हो गया, जो मारपीट और कुर्सीबाजी में बदल गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराकर शादी की रस्में संपन्न कराईं, जबकि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

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