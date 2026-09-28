{"_id":"6aba0bb9695b948ba60d58a3","slug":"video-knocked-to-the-ground-after-being-hit-by-a-scooter-then-subjected-to-a-barrage-of-kicks-and-punches-the-act-of-aggression-was-captured-on-cctv-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्कूटी की टक्कर मारकर जमीन पर गिराया, फिर बरसाए लात-घूसे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दबंगई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मामला थाना प्रेमनगर इलाके का है। नगरा के हीरापुरा मोहल्ला निवासी राजेश साहू के मुताबिक 20 सितंबर को एक रेलकर्मी ने उसे स्कूटी से टक्कर मारी। इसके बाद लात-घूंसों से जमकर पीटा और गला तक दबाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। राजेश ने उसी रात प्रेमनगर थाने में तहरीर दी। इसके बाद पुलिया नंबर नौ स्थित पुलिस चौकी से तीन बार मेडिकल कराया जा चुका हैं, लेकिन अब तक उसकी तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। आरोप है कि पुलिस पीड़ित से ही अपने परिजनों को भी थाने लेकर आने का भी दबाव बना रही है।

... और पढ़ें