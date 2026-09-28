Jhansi: पहली दफा रविवार को खुली रहीं बैंक शाखाएं, काले कपड़े पहनकर पहुंचे बैंककर्मी

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तीन दिन की प्रस्तावित बैंक हड़ताल से पहले रविवार को बैंक शाखाएं खुलीं। बैंक कर्मियों के मुताबिक वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन को छोड़कर पहली दफा रविवार को बैंक खोले गए। इसके विरोध में तमाम बैंककर्मियों ने काले कपड़े पहनकर काम किया हालांकि, देर-रात यह प्रस्तावित हड़ताल वापस ले गई।

रविवार को एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक समेत कई एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक समेत कई अन्य बैंक शाखाओं में ग्राहकों का कामकाज हुआ। हड़ताल के कारण अगले तीन दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए कारोबारियों ने भी जरूरी बैंकिंग काम रविवार को निपटाए।





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