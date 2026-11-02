{"_id":"6ae7dd6f7135ff4dd10974c8","slug":"video-kali-sarkar-who-escaped-after-dodging-the-police-stated-in-a-video-that-the-truth-cannot-be-defeated-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिस को चकमा देकर भागे काली सरकार ने वीडियो में कहा, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुलिस को चकमा देकर भागे काली सरकार ने वीडियो में कहा, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता

दुष्यंत शर्मा

Updated Mon, 02 Nov 2026 06:16 AM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 06:16 AM IST







Link Copied



पुलिस को चकमा देकर भागे काली सरकार ने वीडियो में कहा, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता

विज्ञापन