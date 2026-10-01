उरई में रंजिश का खूनी अंजाम, मारपीट में घायल रमेश की ग्वालियर में मौत

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उरई जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र स्थित छोटी बेड़ कदमपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट में गंभीर रूप से घायल रमेश उर्फ पप्पू की आठ दिनों तक ग्वालियर में चले इलाज के बाद मौत हो गई। शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंतिम संस्कार रोक दिया। सूचना पर पहुंचे सीओ अंबुज सिंह यादव के जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। घटना के बाद से गांव में तनाव व मातम का माहौल है।

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