उरई: मारपीट में घायल की उपचार के दौरान मौत, आठ दिन तक ग्वालियर में चला था इलाज, परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार

उरई जिले में रामपुरा थाना क्षेत्र के छोटी बेड़ कदमपुरा गांव में दाह संस्कार से लौट रहे व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आठ दिन तक ग्वालियर में चले उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शव गांव पहुंचने पर परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। सीओ के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।

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गांव निवासी रमेश उर्फ पप्पू दाह संस्कार में शामिल होने गए थे। वहां से लौटते समय रास्ते में घात लगाए बैठे चार लोगों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसी दौरान उनके भाई और भतीजे ने उन्हें पिटते हुए देखा, तो हमलावर मौके से भाग गए। परिजन घायल रमेश को रामपुरा अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। वहां आठ दिन तक उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।