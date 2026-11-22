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सिकंदराराऊ के 22 नवंबर को ग्राम बिलार के पास एक ऑटो और बस की टक्कर हो गई। सीओ सिकंदराराऊ के अनुसार इस सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मृत्यु हो गई और चार व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

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