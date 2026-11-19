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गोंडा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 20 नवंबर को संभावित दौरे को लेकर इटियाथोक के जयप्रभा ग्राम में तैयारियां तेज हो गई हैं। बृहस्पतिवार को आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला, जिलाधिकारी रमेश रंजन, पुलिस अधीक्षक अभिषेक और सीडीओ दयानंद प्रसाद के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंच, बैठक व्यवस्था, साफ-सफाई, आवागमन और सुरक्षा इंतजामों को लेकर जानकारी ली गई। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की रूपरेखा पर चर्चा की। अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए व्यवस्थाएं समय से पूरी करने और आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस महकमा तैयारियों में जुटा है।

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