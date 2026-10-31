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खड़े ट्रक में पीछे से घुसी डीसीएम, चालक की मौत; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 31 Oct 2026 03:03 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 03:03 PM IST







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वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर जंगीपुर थाना क्षेत्र के कटैला पुल के पास शुक्रवार देर रात सड़क किनारे खड़े ट्रक में एक डीसीएम ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में डीसीएम चालक की मौत हो गई। ... और पढ़ें

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