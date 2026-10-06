{"_id":"6ac4bb06ffc70ecdde09d857","slug":"video-dumper-breaks-electricity-pole-live-wires-fall-on-road-in-firozabad-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: डंपर ने तोड़ा बिजली का खंभा, सड़क पर बिछे तार; ढाई घंटे तक मंडराता रहा करंट का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजाबाद। थाना उत्तर क्षेत्र की बघेल कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक डंपर बिजली का खंभा तोड़ते हुए तारों को खींचकर निकल गया। खंभा टूटने के बाद बिजली के तार सड़क पर गिर गए। इससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा हो गया। आसपास के घरों की बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। मंगलवार सुबह करीब 5:38 बजे डंपर की टक्कर से बिजली का खंभा टूट गया। तार सड़क पर गिरने की सूचना करीब 5:40 बजे बिजली विभाग को दे दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बावजूद सुबह करीब 8:20 बजे तक टूटे खंभे और तार सड़क पर पड़े रहे। सड़क पर पड़े तारों के बीच से राहगीर और वाहन चालक निकलने को मजबूर रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि समय रहते तार नहीं हटाए गए तो करंट की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो सकता है। हादसे के बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से जल्द से जल्द टूटे खंभे और तार हटाकर आपूर्ति सुचारु कराने की मांग की है। साथ ही सवाल उठाया कि सूचना मिलने के बाद भी खतरे को दूर करने में इतनी देरी क्यों हुई।

... और पढ़ें