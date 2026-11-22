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फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में पेट दर्द की शिकायत पर निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई 14 वर्षीय किशोरी की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजन ने चिकित्सक और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। स्टाफ पर शराब के नशे में उपचार करने का आरोप भी लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजन को शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

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