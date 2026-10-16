विवि के निर्माण खर्च में 416 करोड़ का अंतर, फंसे आजम खान!

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वरिष्ठ सपा नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और एफआईआर का मुख्य आधार आयकर विभाग और जिला मूल्यांकन अधिकारी (डीवीओ) की 10 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट बनी।

इसमें पहली बार विश्वविद्यालय के निर्माण की कुल लागत और ट्रस्ट के आयकर रिटर्न (आईटीआर) में दर्शाए गए पूंजीगत खर्च के बीच करीब 416 करोड़ रुपये का अंतर बताया गया था।

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