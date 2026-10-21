{"_id":"6ad8596f4895a8a3c305b4c3","slug":"video-three-killed-in-hut-fire-in-nonapar-village-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: आग का गोला बनी झोपड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भटनी थाना क्षेत्र के नोनापार गांव में मंगलवार रात करीब दो बजे झोपड़ी में आग लगने से 65 वर्षीय बालकृष्ण बांसफोर, उनके 27 वर्षीय दामाद जितेंद्र और एक वर्षीय नातिन सोनी की जलकर मौत हो गई। जितेंद्र की पत्नी लीला देवी गंभीर रूप से झुलस गईं। उनका गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। परिवार करीब 10 वर्षों से रेलवे की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहा था।

... और पढ़ें