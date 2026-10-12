{"_id":"6acc47637ac4a50949054fdd","slug":"video-socialist-youth-frontal-organizations-staged-a-satyagraha-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"समाजवादी यूथ फ्रंटल संगठनों ने किया सत्याग्रह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर रविवार को शहर के शहीद रामचंद्र विद्यार्थी पार्क में समाजवादी यूथ फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं ने अघोषित आपातकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे आंदोलन तथा आंदोलन के दौरान छात्रों और नौजवानों पर पुलिसिया बर्बरता के विरोध में अपनी आवाज बुलंद किया।

... और पढ़ें