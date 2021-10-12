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प्रतियोगिता कैंप कमांडेंट कर्नल कुलदीप राज और डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल राजेंद्र सिंह पंवार की संयुक्त अध्यक्षता में हुई। इसमें अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा कंपनी के केडैट्स ने शानदार कदमताल, सटीक तालमेल और अनुशासन का परिचय दिया।उनकी प्रस्तुति में सामूहिक समन्वय और एकजुटता की झलक दिखी। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि किसी भी टीम की सफलता व्यक्तिगत प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि आपसी तालमेल और अनुशासन पर निर्भर करती है। शिविर में केडैट्स ने फायरिंग और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में भी उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।