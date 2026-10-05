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लकड़ी के बुरादे की आड़ में बिहार जा रही थी डेढ़ करोड़ की शराब; VIDEO
सैयदराजा पुलिस ने अंतरराज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनएच-19 पर एक ट्रक से 1,185 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब की कुल मात्रा 10,451.52 लीटर बताई गई है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये है। तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए शराब की पेटियों को लकड़ी के बुरादे से भरी बोरियों के नीचे छिपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक शेरा राम उर्फ सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसके बिहार में शराब पहुंचाने की बात सामने आई है।
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