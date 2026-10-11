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छुट्टा पशुओं के आतंक से किसान परेशान, बाजरा और अरहर की फसलें हो रहीं बर्बाद; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sun, 11 Oct 2026 11:36 AM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 11:36 AM IST







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टांडाकला क्षेत्र के सरौली गांव में छुट्टा पशुओं के आतंक से किसान परेशान हैं। खेतों में घुस रहे पशु बाजरा और अरहर समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि दिन-रात मेहनत और खेती में खर्च करने के बाद भी फसल सुरक्षित नहीं बच पा रही है। इससे उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। ... और पढ़ें

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