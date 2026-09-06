{"_id":"6a9d8d7ca4b5007f3c0cccf9","slug":"video-wall-collapsed-in-anupshahr-grandmother-and-granddaughter-die-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"अनूपशहर में दीवार ढहने से दादी-पोती की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के बुलंशहर स्थित अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एचौरा गांव में रविवार देर शाम सात बजे के लगभग एक दर्दनाक हादसा हो गया। करीब 10 साल पुराने एक मकान की जर्जर दीवार अचानक ढह गई, जिसके मलबे में दबकर दादी और उनकी 11 साल की पोती की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और परिजनों ने मलबे में दबे दोनों लोगों को बाहर निकाला और तुरंत अनूपशहर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

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