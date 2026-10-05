{"_id":"6ac36a18a06352bd200dffca","slug":"video-woman-run-over-by-car-dies-on-the-spot-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: महिला को कार से कुचला, मौके पर मौत, आरोपियों ने बेटे को पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव कौलिहाई में रविवार रात दुकान पर सिगरेट लेने पहुंचे कार सवार लोगों ने गल्ले से जबरन रुपये निकाल लिए। विरोध करने पर दुकानदार को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि महिला अपने बेटे को बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उसके ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने सोमवार को शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

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