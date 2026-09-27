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बदायूं: दो दिन में 138 मिमी बारिश, जनजीवन अस्त-व्यस्त, जलभराव से जूझे लोग

Mukesh Kumar

Updated Sun, 27 Sep 2026 01:26 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 01:26 PM IST







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बदायूं जिले में लगातार तीसरे दिन भी बारिश जारी रही। बीते दो दिन में 138 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। शहर में जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को परेशानी हुई। ... और पढ़ें

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