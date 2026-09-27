बदायूं: दो दिन में 138 मिमी बारिश, तीसरे दिन भी नहीं थमी, सड़कों पर जलभराव, फसलों को नुकसान

बदायूं जिले में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। बीते दो दिन में 138 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। खेतों में पानी भरने से खरीफ की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर फसलें गिर गई हैं और खेतों में जलभराव होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

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रविवार को सुबह से रुक-रुककर बारिश होती रही। बारिश के चलते शहर की सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही। नेकपुर अंडरपास में भी काफी पानी भर गया। इससे अंडरपास से होकर निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी अधिक होने के कारण कई दोपहिया वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो गए।वाहन सवारों को उतरकर पानी में वाहन खींचते हुए अंडरपास पार करना पड़ा। लगातार बारिश के कारण शहर के कई मोहल्लों में भी जलभराव की स्थिति है। नालियों का पानी सड़कों पर आने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। शनिवार को डीएम कार्यालय मार्ग पर चार यूकेलिप्टस के पेड़ गिर गए। वहीं बिजली के तार भी टूट गए। रोडवेज परिसर भी जलमग्न रहा।शनिवार को पेड़ों की चपेट में आने से बिजली के तार टूट गए। इससे कई मोहल्लों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं रोडवेज परिसर में पानी भरने से यात्रियों को बसों तक पहुंचने के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ा। लगातार बारिश से शहर के निचले इलाकों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही।