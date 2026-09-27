Budaun News: पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपी गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:32 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:32 AM IST
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बिल्सी। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
पुलिस ने बीएनएस व पॉक्सो एक्ट में वांछित अभिषेक पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम मिठामई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को दोपहर करीब 12.30 बजे बिसौली-बिल्सी मार्ग पर बेहटा गुसाईं मोड़ से पहले गुधनी पेट्रोल पंप के पास यात्री शेड से पकड़ा। पुलिस के अनुसार, साक्ष्य संकलन और पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई है। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। संवाद
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पुलिस ने बीएनएस व पॉक्सो एक्ट में वांछित अभिषेक पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम मिठामई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को दोपहर करीब 12.30 बजे बिसौली-बिल्सी मार्ग पर बेहटा गुसाईं मोड़ से पहले गुधनी पेट्रोल पंप के पास यात्री शेड से पकड़ा। पुलिस के अनुसार, साक्ष्य संकलन और पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई है। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। संवाद