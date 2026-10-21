{"_id":"6ad880b6a96398a75804a907","slug":"video-muzaffarnagar-bku-tikait-protests-at-ssp-office-demands-disclosure-in-rohan-rathi-murder-case-and-arrest-of-accused-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar: रोहन राठी हत्याकांड के खुलासे की मांग, SSP कार्यालय पर भाकियू टिकैत का धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुजफ्फरनगर में रोहन राठी हत्याकांड का खुलासा कराने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने एसएसपी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुरकाजी थाना क्षेत्र के हरेंटी गांव निवासी रोहन राठी की हत्या के मामले में भाकियू कार्यकर्ताओं ने पुलिस से जल्द खुलासा करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। धरने के जरिए संगठन ने मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

... और पढ़ें