Bijnor: धामपुर में घर में संदिग्ध हालात में लगी आग, युवक आशीष झुलसा; खुद आग लगाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

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बिजनौर के धामपुर की टीचर्स कॉलोनी में बुधवार को एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। हादसे में घर में अकेले रहने वाला करीब 30 वर्षीय युवक आशीष झुलस गया। पुलिस ने उसे घर की ऊपरी मंजिल से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। आग में घर का सामान भी जलकर खराब हो गया। आसपास के लोगों ने युवक पर पहले घर में आग लगाने और फिर खुद को आग के हवाले करने की आशंका जताई है। युवक के मानसिक रूप से परेशान होने की बात भी सामने आई है। अग्निशमन अधिकारी दीपक चौधरी के अनुसार, आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

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