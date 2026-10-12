{"_id":"6accb4c59ca027020507e4b1","slug":"video-allegation-of-stone-pelting-durga-idol-police-investigating-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"दुर्गा प्रतिमा पर पथराव का आरोप, पुलिस जांच में जुटी; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर के कुंदीपुर इलाके में शनिवार रात मां दुर्गा की प्रतिमा पर पत्थर फेंकने का आरोप लगा है। यह घटना रात करीब आठ बजे हुई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आयोजकों और बजरंग दल की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया।

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