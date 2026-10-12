सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सफल 200 बच्चें हुए पुरस्कृत, VIDEO

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सुरियावां ब्लॉक क्षेत्र के पट्टी बेजांव में रविवार को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सफल हुए 200 बच्चों को पुरस्कृत करके उनका हौसला बढ़ाया गया। पुरस्कार मिलते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे।मुख्य अतिथि प्रेम बिहारी उपाध्याय और डॉ. सुजीत बिंद रहे। विशिष्ट अतिथि डॉ. अजय भारतीय रहे। अतिथियों ने बच्चों को पुरस्कार दिए और उनका उत्साह बढ़ाया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा और सामान्य ज्ञान उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव हैं। उन्होंने ग्रामीण प्रतिभाओं को सही मार्गदर्शन और अवसर देने की जरूरत बताई। ऐसी प्रतियोगिता से बच्चों में आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश पाल ने की। कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। मौके पर सुरेश चौहान, त्रिलोकी नाथ बिंद, कमलाशंकर पाल, संतोष पाल, धीरज पाल आदि मौजूद रहे।

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