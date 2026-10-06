बस्ती: पीएमएस एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

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प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ (पीएमएस एसोसिएशन) की जिला इकाई की नवगठित कार्यकारिणी ने सोमवार को पद एवं दायित्व की शपथ ली। नई कार्यकारिणी ने चिकित्सकों की समस्याओं को संगठित तरीके से उठाने, आपसी समन्वय को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में प्रभावी भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

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