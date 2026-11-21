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सनातन धर्म संस्था की ओर से आयोजित सातवें श्रीरामलीला महोत्सव के नौवें दिन लक्ष्मण शक्ति, कुंभकर्ण वध, मेघनाद वध और रावण वध की लीलाओं का मंचन किया गया। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के स्वस्थ होने और श्रीराम के हाथों रावण वध के प्रसंग ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। रावण वध होते ही पूरा पंडाल जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। बाल कलाकारों और विद्यार्थियों ने विभिन्न लीलाओं का मंचन किया।

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