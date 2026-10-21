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बस्ती: हरीश द्विवेदी की दिवंगत मां को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बिहार के सीएम सम्राट

अनुराग रंजन

Updated Wed, 21 Oct 2026 02:50 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 02:50 PM IST







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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को बस्ती के तेलियाजोत स्थित भाजपा के पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी के आवास पहुंचे। उन्होंने हरीश द्विवेदी की दिवंगत मां के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। ... और पढ़ें

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