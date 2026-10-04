{"_id":"6ac246701c236c854d0b0fe0","slug":"video-residents-of-chak-mahmood-troubled-by-waterlogging-and-filth-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: चक महमूद में जलभराव और गंदगी से लोग परेशान, संवाद कार्यक्रम में बताईं समस्याएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में नगर निगम के वार्ड 62 चक महमूद में रविवार को अमर उजाला की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय लोगों ने बताया कि नालियां साफ न होने से जलभराव होता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और नमाजियों को परेशानी होती है। सड़कों पर गंदा पानी बहता रहता है। स्थानीय निवासियों ने इलाके में विकास न कराए जाने का आरोप लगाया।

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