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VIDEO: करीब दो घंटे धरने पर बैठे रहे सपा के पूर्व एमएलसी, पुलिस गाड़ी में जबरन बैठाकर ले गई

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 08 Oct 2026 02:50 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 02:50 PM IST







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करीब दो घंटे धरने पर बैठे रहे सपा के पूर्व एमएलसी राजेश यादव राजू को पुलिस जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गई।

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