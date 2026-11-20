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रुपईडीहा, बहराइच। देवउठनी एकादशी एवं बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर शुक्रवार की सुबह रुपईडीहा में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। सुबह सात बजे संतोषी माता मंदिर से बाबा श्याम की भव्य रथ शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बाबा श्याम के जयकारों से पूरा नगर भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने आकर्षक ढंग से सुसज्जित रथ पर बाबा श्याम की झांकी सजाई और नगर भ्रमण कराया। शोभायात्रा संतोषी माता मंदिर से निकलकर बजाजा मार्केट, स्टेशन रोड होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 927 से नेपालगंज के लिए रवाना हुई। नेपाल के नेपालगंज स्थित शीतल नगर श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा बाबा श्याम को 60 निशान अर्पित किए जाएंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार, बाबा श्याम को निशान अर्पित करना श्रद्धा, समर्पण और आस्था का प्रतीक माना जाता है। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, परिवार की सुख-समृद्धि तथा बाबा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए निशान यात्रा निकालते हैं। शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रुपईडीहा पुलिस मुस्तैद रही। प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र मिश्रा और सीतापुरवा चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह सहित पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहे। कार्यक्रम में नीलेश मित्तल, अमन मित्तल, श्याम अग्रवाल, नीलेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, संजय अग्रवाल, वैभव अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, रतन अग्रवाल, नरेश मित्तल, नवनीत बंसल, माधव अग्रवाल, प्रज्वल गुप्त, पुनीत अग्रवाल, कान्हा अग्रवाल,केतन चक्रवर्ती, विजय जायसवाल और विजय मित्तल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया।

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