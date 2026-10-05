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बागपत: निलंबित सचिव की बहाली की मांग को लेकर भाकियू का धरना, सहायक आयुक्त से नोकझोंक
बागपत के विकास भवन स्थित सहायक आयुक्त निबंधक कार्यालय पर सोमवार को नोरोजपुर सहकारी समिति के निलंबित सचिव विवेक राणा की बहाली की मांग को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं और किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान सहायक आयुक्त निबंधक से नोकझोंक भी हुई। भाकियू नेताओं ने करीब 64 कट्टे खाद का हिसाब नहीं मिलने के मामले में सचिव पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और बहाली की मांग की। किसानों ने समितियों पर खाद की उपलब्धता और ई-मशीनों की समस्या का मुद्दा भी उठाया। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा।
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