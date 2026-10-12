माफिया कुंटू सिंह के सहयोगी की 28.90 लाख की संपत्ति जब्त, VIDEO

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प्रदेश स्तर पर चिह्नित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी सुनील कुमार सिंह की 28.90 लाख रुपये बाजार मूल्य की जेसीबी और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर सोमवार को सिधारी थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की। दोनों वाहनों को रौनापार थाना परिसर में खड़ा कराया गया है।

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