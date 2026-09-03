VIDEO: राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में देश के नौ रीजन से 288 महिला खिलाड़ी प्रतिभाग कर रही हैं। दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान विभिन्न टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी।

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