Ayodhya News: इंटरसिटी का इंजन फेल, चार घंटे हुई लेट

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नवाबगंज और गोंडा के बीच टिकरी स्टेशन के पास मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे ट्रेन का इंजन फेल हो गया। ट्रेन को गोसाईगंज स्टेशन पर सुबह 9:40 बजे पहुंचना था, लेकिन इंजन खराब होने के कारण वह रास्ते में ही खड़ी रही। तेज गर्मी में यात्रियों को घंटों ट्रेन में इंतजार करना पड़ा। रेलवे की ओर से स्पष्ट जानकारी न मिलने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई।अयोध्या से दूसरा इंजन मंगाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इंटरसिटी दोपहर करीब 2:40 बजे गोसाईगंज स्टेशन पहुंची। स्टेशन अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि इंजन फेल होने से समस्या आ गई थी। (संवाद)