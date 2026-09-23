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VIDEO : अयोध्या में मार्ग चौड़ीकरण के विरोध में सांसद अवधेश प्रसाद धरने पर बैठे, बोले- प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 23 Sep 2026 02:38 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 02:38 PM IST







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अयोध्या। नाका-जनौरा मार्ग पर चौड़ीकरण के मामले को लेकर बुधवार को सांसद अवधेश प्रसाद मौके पर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। चौड़ीकरण किए गए स्थान पर पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान फोन पर जिलाधिकारी से वार्ता भी की। सांसद ने कहा कि चौड़ीकरण से प्रभावित सभी लोगों को मुआवजा दिया जाए। जिन लोगों को अधूरा मुआवजा मिला है, उन्हें भी शेष राशि दिलाई जाए। उन्होंने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ... और पढ़ें

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