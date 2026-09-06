{"_id":"6a9d0e6713bceebedd0f406d","slug":"video-pacava-ayathhaya-jal-ralra-sakataga-capayanashapa-ma-khalugdhaya-na-thakhaya-thama-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"पांचवीं अयोध्या जिला रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या जिला रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की ओर से पांचवीं अयोध्या जिला रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का हाईवे स्थित विद्यालय में रविवार को आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले भर के करीब 300 युवा खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दीं। संघ के रविंद्र कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए जाएंगे। साथ ही चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में अयोध्या का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

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