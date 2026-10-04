महाराष्ट्र की 52 महिलाओं ने अयोध्या में की श्रीराम स्तुति

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अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर की यज्ञशाला में महाराष्ट्र से पधारीं 52 मातृशक्तियों ने प्रभु श्रीराम की स्तुति की। तीर्थ क्षेत्र की ओर से ऐसे आयोजनों के प्रभारी शैलेन्द्र शुक्ल ने बताया कि प्रथम बेला में रंजीनी श्रीजेस मेनन के नेतृत्व में आई इन मातृशक्तियों ने तीन घंटे की स्तुति के उपरान्त भगवान श्रीराम समेत मंदिर परिसर में प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं का दर्शन पूजन किया।

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