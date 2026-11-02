अयोध्या में परिवार से नोकझोंक की सूचना पर कोतवाली पहुंचे पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, सीओ से की वार्ता

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अयोध्या में कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइंस में नगर निगम के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर पुलिस और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ के परिवार के बीच कहासुनी हो गई। चौकी इंचार्ज पर परिवार से दुर्व्यवहार का आरोप है। इसकी जानकारी मिलने पर भाजपा के पूर्व विधायक देर रात करीब 12 बजे नगर कोतवाली पहुंचे। इस दौरान तीन युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी और नगर कोतवाल मनोज शर्मा से उनकी वार्ता हुई।

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